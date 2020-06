Fiumicino – Nuova vita per la Torre di Palidoro, uno dei luoghi simbolo del litorale romano. Ai sui piedi, il 23 settembre del 1943, venne fucilato il vicebrigadiere dell’Arma dei Carabinieri Salvo d’Acquisto, morto per salvare ventidue cittadini.

Ora, dopo decenni di abusi e occupazioni, come si legge in un post pubblicato sulla pagina Facebook del vicesindaco di Fiumicino, Ezio Di Genesio Pagliuca, “siamo riusciti a liberarla e presto potremo restituirla alla comunità. Insieme alla Regione, ai Carabinieri e alla Guardia Forestale (che si sta già occupando di interventi sul verde che circonda la Torre), abbiamo effettuato un sopralluogo per fare il punto sugli interventi da effettuare.

Si comincerà alla fine di giugno e i lavori dovrebbero concludersi entro agosto. Poi finalmente potremo inaugurarla e lo faremo proprio per il prossimo 23 settembre per ricordare l’eroe Salvo d’Acquisto e per celebrare, insieme, la rinascita della Torre Perla”.