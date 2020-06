Caos in Consiglio comunale a Fiumicino, Silvestroni: “Un atto che lede l’autonomia degli enti locali

Fiumicino – “L’assenza delle prerogative parlamentari e la mancanza del rispetto democratico degli organi rappresentativi messo in atto dal governo in parlamento si sta ripercuotendo anche sulle Amministrazioni locali“.

E’ quanto dichiara in una nota il deputato e Presidente provinciale romano di Fratelli d’Italia Marco Silvestroni, che aggiunge: “Chi non è in grado di garantire la democrazia e l’ordine all’interno di una assemblea elettiva si deve dimettere. Quanto accaduto nel Consiglio comunale di Fiumicino al capogruppo di Fratelli d’Italia Stefano Costa (leggi qui) lede l’onorabilità e l’autonomia degli enti locali“.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino