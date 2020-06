Civitavecchia, l’Arena Pincio a disposizione delle associazioni sportive

Civitavecchia – Il Delegato allo Sport Matteo Iacomelli (FI) e l’Assessore all’Urbanistica e al Patrimonio Leonardo Roscioni (Lega) comunicano che, essendo pervenute al Comune numerose domande da parte di associazioni sportive civitavecchiesi di poter utilizzare spazi messi a disposizione dall’A.C., al fine di consentire la ripresa delle attività in sicurezza, poiché le strutture private che utilizzano non hanno gli spazi tali da consentire tale riapertura pur continuando ad essere causa di spese correnti, è stata portata oggi, dopo un lavoro a cui aveva contribuito per la parte finanziaria anche l’Assessore leghista Emanuela Di Paolo, all’approvazione della Giunta da parte dell’Assessore al Patrimonio ed Urbanistica Leonardo Roscioni una Delibera che consente l’utilizzo dell’area antistante il Palco dell’Arena Pincio per ospitare ​ le attività delle associazioni sportive che ne hanno fatto richiesta, prevedendo (in analogia con provvedimenti governativi come il Decreto Rilancio), in deroga al regolamento d’uso della Struttura, di esonerare le associazioni dal contributo giornaliero per l’utilizzo dell’area per il periodo dal 20 giugno al 15 settembre 2020.

Le associazioni sportive si dovranno attenere scrupolosamente alle indicazioni contenute nei protocolli sanitari relativi al contenimento dell’ emergenza da COVID_19 compresa la sanificazione dei luoghi utilizzati.

Si intende così dare una risposta immediata alle esigenze di tante associazioni e di tanti praticanti sportivi civitavecchiesi penalizzati significativamente dalla pandemia.