Difendiamo Acilia: “Piazza Segantini ostaggio di sbandati, il quartiere è esasperato”

Ostia X Municpio – “Da settimane piazza Segantini è ostaggio di due sbandati immigrati che dormono, urinano e fanno ogni tipo di bisogno nella piazza davanti ai bambini. Una situazione intollerabile che i cittadini non intendono più tollerare”. Lo dichiara in una nota Alessandro Aguzzetti presidente del Cdq Difendiamo Acilia.

“Gli stessi da giorni prendono di mira il cassonetto dedicato alla donazione di vestiario danneggiandolo e lasciando in terra ogni tipo di rifiuto. Chiediamo un rapido intervento a questa amministrazione e alle forze dell’ordine sottolineando che se la situazione non sarà risolta a stretto giro di tempo siamo pronti a bloccare con un atto di forza la strada per farci ascoltare.

Il M5S deve capire che quello che il loro capogruppo definisce “quartierino” non intende essere preso in giro in nessun modo. Siamo esasperati ormai e pronti a tutto per ristabilire il decoro e il rispetto del nostro quartiere”