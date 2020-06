Fiumicino, al via il piano estivo di raccolta differenziata: tutte le novità

Fiumicino – “Parte domenica 21 giugno e durerà fino al 27 settembre 2020 il nuovo piano estivo di raccolta differenziata“. Lo dichiara l’assessore all’Ambiente Roberto Cini.

“Il Comune – spiega – in accordo con Ati potenzierà nelle località di mare la raccolta delle frazioni di umido e secco residuo, per rispondere alle esigenze dell’elevato numero di residenti e villeggianti che le frequentano d’estate. Tutte le domeniche e nei giorni festivi dalle ore 18 alle 24 saranno previste tre postazioni di raccolta a Fregene, in via Cesenatico di fronte al Centro di Raccolta, a Focene, in via Coccia di Morto all’angolo con via dei Polpi e a Passoscuro, in via Florinas di fronte al Centro di Raccolta. Sarà anche implementato il servizio di raccolta per gli stabilimenti balneari”.

“Le altre frazioni domestiche – aggiunge – continueranno a essere raccolte secondo il calendario prestabilito. Proseguono infine le giornate ecologiche itineranti per la raccolta gratuita dei rifiuti ingombranti (clicca qui per leggere il calendario)”.

Il Faro online