Fiumicino, Califano e Giordano: “Aprire i siti archeologici tutti i giorni”

Fiumicino – “Non basta qualche giorno a settimana: i nostri siti archeologici vanno valorizzati e promossi e devono essere visitabili tutti i giorni“. Lo dichiara la consigliera regionale del Pd Michela Califano.

“Per questo ho presentato una mozione in consiglio regionale – spiega Michela Califano – perché la giunta e il presidente Zingaretti si facciano portavoce nelle sedi opportune, affinché sia garantita l’apertura giornaliera della Necropoli di Porto all’Isola Sacra e dei Porti imperiali di Claudio e Traiano (siti nella città di Fiumicino), come avviene già per Ostia Antica“.

“La nostra città ha grosse potenzialità di sviluppo anche nel settore del turismo culturale – conclude Califano -. Specialmente in una fase in cui si parla di ripartenza e di ripresa, queste potenzialità vanno esaltate e favorite”.

“L’area archeologica di Fiumicino è un bene prezioso, un’attrazione turistica e un patrimonio che deve essere fruibile per chi vive a Fiumicino e per chi viene in vacanza – aggiunge il segretario del Pd di Fiumicino Luigi Giordano -. Per questo ringrazio la consigliera Califano per avere presentato una mozione alla Pisana proprio per spingere la Regione a farsi portavoce per l’apertura costante dei Porti di Claudio e Traiano e della Necropoli di Porto”.

“E’ incredibile che, soprattutto in un momento così delicato dal punto di vista dell’economia del Paese – aggiunge Giordano – si aprano i parchi archeologici solo a metà. E’ quello che è successo con Ostia Antica che è visitabile tutti i giorni a differenza dei nostri siti che pure fanno parte dello stesso parco. E’ il momento di gestire il parco come un unico sistema per poterlo valorizzare nella sua interezza e nel miglior modo possibile”.

“Ringrazio, infine, il comitato promotore Saifo per l’instancabile lavoro di stimolo per la tutela e la valorizzazione dei nostri beni archeologici” conclude il segretario del Pd.