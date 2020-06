Fiumicino, i sindacati difendono la Polizia Locale: “Meritano applausi, non attacchi”

Fiumicino – Dopo le accuse dei consiglieri comunali del centrodestra di Fiumicino (leggi qui), i sindacati Fp Cgil Roma e Lazio e Cisl Fp Roma Capitale e Rieti scendono in campo in difesa della Polizia Locale di Fiumicino.

“A nostro parere – spiegano i sindacati – sembra totalmente ingiusto che si possa mettere in cattiva luce un intero gruppo di lavoratori, che proprio in un periodo emergenziale per il nostro paese, fin dal principio di questa crisi dovuta alla pandemia, si è contraddistinto per serietà e puntualità, allo scopo di limitare il contagio e garantire la salute pubblica attraverso lo svolgimento di servizi, mai interrotti in tutti questi giorni, basati su controlli che hanno interessato attività commerciali e persone. Un grande e rischioso lavoro che ovviamente ha visto protagonisti le colleghe ed i colleghi della Polizia Locale di Fiumicino”.

“I medici, gli infermieri, gli operatori sanitari, la Polizia Locale insieme alle altre forze di polizia, della difesa, dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico, i dipendenti pubblici e privati dei servizi in front office, i commessi dei supermercati, i trasportatori, gli addetti alle pulizie, ecc. sono tutte categorie che nonostante il lockdown hanno continuato, con l’altissimo senso del dovere e grandissima abnegazione, a rischio della propria vita, ad erogare servizi essenziali per la vita e la salute dei cittadini e meritano tutti un grande ringraziamento, non attacchi generalizzati che riteniamo ingiusti e che ci trovano in completo disaccordo – continuano -. Le scriventi sigle sindacali esprimono completa solidarietà a tutte le lavoratrici e lavoratori del Corpo della Polizia Locale di Fiumicino, confidando che l’Amministrazione e tutte le componenti politiche possano esprimere, al contrario di quello che è avvenuto nei giorni scorsi, un sentito ringraziamento per il lavoro svolto dalla Polizia Locale di Fiumicino in questi ultimi mesi per il bene dell’intera collettività”, concludono.

