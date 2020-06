Fiumicino, riapre l’archivio storico dell’Azienda Agricola Maccarese

Fiumicino – In concomitanza alla riqualificazione del Borgo antico di Maccarese e del restauro della chiesa di San Giorgio, ha riaperto al pubblico anche l’archivio storico dell’Azienda Agricola Maccarese, intitolato a Carlo Benetton, situato negli spazi restaurati del Castello di Maccarese.

L’accesso per la consultazione e la ricerca è consentito su appuntamento il giovedì, il venerdì e il sabato. L’accesso per visite e per informazioni, il giovedì dalle ore 14 alle 18 e il sabato dalle 10 alle 13. Sono consentite visite guidate per gruppi, solo su appuntamento.

Il recupero e la valorizzazione dell’archivio storico sono stati decisi dalla Società Maccarese con la collaborazione scientifica della Fondazione Benetton Studi Ricerche. Circa cinquecento metri di documenti, registri e faldoni, appunti, statuti e bilanci, verbali di riunioni e incontri, fotografie, disegni tecnici e planimetrie, registri contabili e di produzione, documenti di progetto, corrispondenza con enti e istituzioni, ruoli e fascicoli del personale costituiscono un unicum in Italia e uno dei più ricchi patrimoni archivistici di azienda agraria conosciuti.

Una prima selezione di materiali dell’archivio che risultano di maggiore interesse storico, è stata anche digitalizzata con la collaborazione del DigiLab Centro interdipartimentale di ricerca e servizi di Sapienza Università di Roma. L’archivio viene gestito con l’utilizzo di un software di ultima generazione che, oltre a consentire ricerche anche molto raffinate e la consultazione diretta dei documenti eventualmente offerti in formato digitale, è predisposto per un riutilizzo dinamico sul web delle descrizioni archivistiche e delle loro relazioni con schede di persone, enti o eventi.

“L’archivio della Maccarese rappresenta un tassello importante di una rete di fonti archivistiche per la storia dell’agricoltura“, racconta Francesca Ghersetti, responsabile del centro documentazione della Fondazione Benetton e coordinatrice del progetto di recupero dell’archivio. “Queste fonti, tutte insieme, nell’ottica di costituire una unica grande fonte storica, sono un patrimonio nazionale di assoluto rilievo per comprendere e scrivere pagine importanti della nostra storia economica e sociale”.