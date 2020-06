Il Basket Scauri cede il titolo al Centro Basket Catanzaro

Minturno – A conferma delle voci che, qui a Scauri ed in tutto l’ambiente del basket si rincorrevano da tempo, la Us Centro Basket Catanzaro ha rilevato il titolo del Basket Scauri e parteciperà al prossimo campionato di Serie B Nazionale. La conferma si è avuta anche grazie ad un comunicato stampa ufficiale diramato dalla compagine calabra.

La squadra allenata da Salvatore Formato, affiancherà così la Pallacanestro Viola Reggio Calabria nel terzo campionato nazionale mentre, stando sempre alle solite voci di corridoio, il Basket Scauri avrebbe deciso di non riposizionarsi in nessun campionato voci che, però, contraddicono quelle secondo le quali la dirigenza scaurese avrebbe espresso, in più riprese, la volontà di continuare l’attività dedicandosi esclusivamente alle giovanili ed al vivaio.

Va evidenziata, per dovere di cronaca, anche l’iniziativa promossa, da un gruppo di sportivi scauresi, vicini all’ex direttore sportivo Massimo Ranieri, con la quale si è tentato di acquisire il titolo dello Scauri per evitare che finisse altrove e per favorire un rilancio del movimento cestistico nato nel 1949. L’operazione, però, si è arenata e la cessione è ormai cosa fatta.