Il Sindaco di Formia: “Facciamo ‘cartello’ contro i disservizi di Acqualatina”

Formia – “I comuni devono essere uniti. Solo così possiamo acquisire un peso diverso rispetto ad Acqualatina”. E’ lì’appello, quasi un grido, di Paola Villa, sindaca di Formia, ospite della puntata di “Ponte di comando” trasmessa in diretta da il faroonline.it (guarda l’intera trasmissione), per convincere i comuni del Sud Pontino a recidere il rapporto di dipendenza che li lega al gestore della rete idrica.

“Ho già esposto due denunce contro Acqualatina (leggi qui) – afferma la Sindaca – per mancanza di servizi in un anno. Abbiamo dovuto fare i conti con la torbidità e con una dispersione idrica tra il 68 e il 70%. Formia convive da anni con vecchi problemi della gestione idrica, che con il Covid-19 non hanno fatto altro che aumentare: non possiamo più sopportare acqua non potabile e sprechi idrici inammissibili”. Tante le problematicità, eppure le bollette sono continuate ad arrivare: perché un cittadino deve pagare per usufruire di acqua sporca?

Nonostante i disservizi, Acqualatina ha scelto di aumentare i metri cubi di acqua presenti nella rete idrica. “Ma le tubature sono obsolete – spiega Villa – e non viene effettuato un controllo regolare delle pressioni. La rete idrica resta un colabrodo! Compito del gestore sarebbe anche quello di intervenire per non far più uscire dai rubinetti delle case acque marroni inutilizzabili” (leggi qui).

“Gli studi del dipartimento di Ingegneria della Sapienza – sottolinea la Sindaca – hanno dimostrato che le nostre due sorgenti di Mazzocolo e Capodacqua sono da proteggere e salvaguardare. Non possiamo permetterci né di sprecare grandi quantità d’acqua, né di danneggiarne la qualità”.

“Per porre fine ai disservizi – conclude Villa – un bel gruppo di comuni potrebbe arrivare ad una quota importante e mettere all’angolo Acqualatina, pretendendo servizi di livello. Solo uniti possiamo riorganizzarci e trovare un’alternativa. Chi controlla l’acqua, controlla la politica del futuro”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Formia