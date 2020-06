Latina, arrivano tre nuove linee bus per il mare

Latina – Partiranno da oggi, venerdì 19 giugno, le tre nuove linee bus per il mare di Latina. Due di queste partiranno dal centro città e arriveranno fino a Foceverde, passando per Capoportiere; l’altra, invece, partendo sempre dal centro e passando da Capoportiere, arriverà fino a Rio Martino, tornando alla stazione autolinee passando da Borgo Grappa.

Soddisfazione da parte dell’assessore alla Mobilità, Dario Bellini: “Abbiamo voluto che venisse mantenuto un numero di corse tale da permettere un costante collegamento con la Marina di Latina. Tutti i sondaggi in questo periodo ci raccontano di come molti l’estate sceglieranno di farla senza spostarsi dalla propria città o spostandosi all’interno della Regione, per questo continuare a fornire questo servizio per noi era essenziale. Crediamo molto in un diverso modello di mobilità e proprio per questo abbiamo anche deciso, insieme a Csc Mobilità, di monitorare costantemente la richiesta per poter eventualmente potenziare il servizio”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Latina