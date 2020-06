Maturità al tempo del Covid-19, gli auguri del Sindaco di Anzio agli studenti

Anzio – Anche Candido De Angelis, sindaco di Anzio, ha voluto rivolgere i suoi auguri agli studenti che in questi giorni sono impegnati in un esame di maturità senza precedenti.

“L’esame di maturità, che in questi giorni vede impegnati oltre mezzo milione di studenti, è impresso nella storia personale di ognuno di noi – spiega il Sindaco -. Impossibile non ricordare l’apprensione delle ore che lo precedono, la solidarietà fra compagni di classe, la condivisione di emozioni e di ansie, di paure e di sogni, per un futuro che sembra iniziare dal giorno dopo la fatidica data, quella che fa da spartiacque fra gli indimenticabili anni delle scuole superiori e la ‘vita fuori’. E’ con grande partecipazione che auguro a tutti coloro che stanno affrontando questa sfida, di farlo con entusiasmo, sebbene, quest’anno, si respiri un sentimento di incertezza e disorientamento al quale il Covid-19 ci ha costretto, oltre ad aver limitato fortemente le libertà personali”.

“Questi ragazzi, purtroppo, non hanno potuto vivere appieno il clima unico ed irripetibile che nasce fra i banchi l’ultimo anno di superiori – continua De Angelis -. Da un giorno all’altro è cambiato il mondo, la nostra quotidianità ed il modo di fare scuola. Ci si è riorganizzati attorno alla didattica a distanza, che ha penalizzato fortemente i rapporti umani; quindi i professori, che meritano un sentito ringraziamento, hanno dovuto reinventare il loro ruolo, fra mille difficoltà”.

“Con la certezza che dalla criticità di questo momento storico si possa trarre un insegnamento ulteriore, come valore aggiunto al proprio bagaglio di crescita, rinnovo i miei auguri per un esame che chiuda con grande soddisfazione il ciclo di studi ed apra la strada ad un futuro di successi, sia per chi intraprenderà la carriera universitaria, sia per chi si immetterà nel mondo del lavoro”, conclude.

