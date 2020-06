Ostiamare, Scudieri lascia la panchina: “Stagione indimenticabile. Grazie a tutti”

Ostia – L’ As Ostiamare Lidocalcio comunica a tutti i fans e appassionati biancoviola che Raffaele Scudieri non sarà il tecnico della Prima Squadra per la prossima stagione: “Si chiude, consensualmente, il rapporto con l’Ostiamare. E’ stata una stagione indimenticabile. Ringrazio il Presidente Luigi Lardone per aver potuto allenare ad Ostia e aver vissuto questa fantastica annata“.

Si separano, dunque, le strade tra la Società biancoviola e il tecnico, protagonista con i Gabbiani di una stagione super, conclusa, al momento della sospensione, al secondo posto a 57 punti, a ridosso della Turris capolista. Una stagione che ha regalato a tutti coloro che amano l’Ostiamare e la città di Ostia grandissime emozioni, spettacolo e vittorie.

La Società lidense ringrazia calorosamente il mister Raffaele Scudieri per l’impegno, la dedizione e la grande professionalità e competenza mostrata e augura le migliori fortune professionali.

(foto@ClaudioSpadolini)