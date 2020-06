Più spazio per i tavoli a Fiumicino, Petrarca e Fata: “Dare a tutti i commercianti le stesse opportunità”

Fiumicino – Nuova polemica sul provvedimento sperimentale del Comune di Fiumicino per rendere sicura la movida in centro durante l’estate in tempo di pandemia. “Questa amministrazione fa scelte tardive e parziali. La possibilità di usufruire del suolo pubblico deve essere data a tutti, anche rinunciando a qualche parcheggio. Ancora una volta il Sindaco sembra preoccupato di dare risposte anti crisi solo a qualcuno. I commercianti che hanno subito danni economici a causa del lockdown devono avere tutti la stessa attenzione e le stesse opportunità per provare a risollevarsi”.

E’ quanto si legge in una nota a firma di Giada Petrarca e Patrizia Fata, rispettivamente presidente e vicepresidente del circolo 4 Aprile di Fratelli d’Italia Fiumicino.

“Le parzialità rischiano solo di aumentare le tensioni sociali. Ciò che è accaduto nella gestione del mercato del sabato e che sta accadendo per l’utilizzo del suolo pubblico dimostra come questa amministrazione non è riuscita a programmare per tempo le riaperture post lockdown e questo sta creando disparità di trattamento e tensioni fra i commercianti”, prosegue la nota.

“Auspichiamo che il Comune ripensi rapidamente ad un sistema di utilizzo del suolo pubblico che non alimenti la spiacevole sensazione che si voglia favorire qualcuno affossando definitivamente qualcun altro”, conclude la nota.

