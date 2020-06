Pomezia, centri estivi: al via le domande per i contributi economici

Pomezia – “A partire da oggi è possibile presentare la domanda per i voucher famiglie. Pubblicato l’Avviso pubblico per la concessione di contributi economici integrativi per le rette dei centri estivi ricreativi per minori di età compresa tra 0 e 17 anni”. A comunicarlo alla cittadinanza il Comune di Pomezia attraverso una nota stampa.

“Il contributo – spiega l’Amministrazione – viene erogato direttamente al destinatario a rimborso delle spese effettivamente sostenute dietro presentazione della documentazione comprovante l’effettivo pagamento delle prestazioni a seguito della fruizione del servizio. Le istanze finalizzate all’ottenimento del cosiddetto “voucher di servizio” devono essere compilate attraverso il Portale telematico servizi scolastici. Le istanze dovranno essere presentate entro e non oltre il giorno 10 luglio 2020″

“I centri estivi rappresentano un punto di riferimento importante per bambini e adolescenti – dichiara l’Assessore Miriam Delvecchio – finalizzato alla socializzazione, alla promozione dell’integrazione tra culture diverse, alla prevenzione del disagio giovanile e all’esplorazione del territorio. Con i voucher vogliamo dare un sostegno concreto alle famiglie che, complice la chiusura prolungata delle scuole, dovranno fare i conti con spese aggiuntive per l’assistenza dei propri figli”.

“Abbiamo stanziato 60mila euro – aggiunge il Sindaco Adriano Zuccalà – per questa misura, confermando il nostro impegno a sostegno dei genitori lavoratori che si trovano a conciliare con più difficoltà i tempi lavorativi con quelli di vita. Il voucher viene erogato per il periodo dal 15 giugno al mese di agosto fino a un massimo di quattro settimane. Per offrire alle famiglie un aiuto immediato è prevista l’erogazione di un anticipo del 50% dell’importo versato a fronte dell’effettivo pagamento dell’acconto al gestore”.

