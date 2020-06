Roma, il Consiglio di Stato accoglie il ricorso: sospesa la discarica a Monte Carnevale

Roma – Sospesa, con ordinanza, dal Consiglio di Stato l’autorizzazione al progetto di discarica di Monte Carnevale, in località Malnome a Roma. Il Consiglio di Stato ha infatti accolto il ricorso per la riforma o l’annullamento dell’ordinanza del Tar che aveva respinto la domanda per l’annullamento, tra l’altro, della determinazione del 27 dicembre con cui era stato dato il via libera.

L’ordinanza contro la Regione Lazio, nei confronti della Ngr e della Città metropolitana di Roma, accoglie l’appello e in riforma dell’ordinanza impugnata, accoglie l’istanza cautelare in primo grado ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza pubblica per la trattazione del merito sollecitando dunque il Tar alla fissazione dell’udienza stessa.

Il Consiglio di Stato rileva che “le questioni dedotte in giudizio, relative a profili tecnici della realizzazione della discarica per cui è causa, in particolare quanto alla geologia dei terreni interessati, richiedono approfondimento nel merito” e che “dalla discussione orale alla camera di consiglio di oggi, è poi emerso che il pericolo nel ritardo allegato dalla parte ricorrente deriverebbe sostanzialmente dalla tipologia di rifiuti che si teme vengano conferiti alla discarica”.