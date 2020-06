Roma, ripristinate le Ztl notturne nel centro storico e a Trastevere

Roma – Da oggi, venerdì 19 giugno, le zone a traffico limitato notturne del centro storico e di Trastevere tornano attive. A farlo sapere è il Campidoglio.

Tale misura è stata decisa da Roma Capitale in seguito all’aumento del traffico negli orari serali, che ha causato un’eccessiva movida nelle zone interessate, provocando disagi ai residenti e alle attività aperte al pubblico, in contrasto con i vigenti protocolli di sicurezza.

