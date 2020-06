Roma, sesso a pagamento in città: smantellata casa a “luci rosse”

Roma – Una casa di prostituzione nei pressi di piazza Irnerio è stata scoperta e smantellata dai carabinieri. A finire in manette, uno sfruttatore che faceva prostituire quattro donne.

I militari del Nucleo Operativo della Compagnia Roma San Pietro e della Stazione Roma Madonna del Riposo, sospettando della probabile attività illecita che si svolgeva in un appartamento nelle vicinanze, hanno avviato una serie di servizi di osservazione che hanno documentato un continuo via-vai di persone dallo stabile. Il blitz è scattato quando i carabinieri hanno deciso di controllare uno dei probabili clienti della casa “a luci rosse”: l’uomo ha confermato i sospetti dei militari che a quel punto hanno deciso di entrare nella casa.

Proprio al momento dell’ingresso nell’appartamento, i carabinieri hanno assistito alla consegna di denaro da parte di una delle donne che si prostituiva nel seminterrato della tranquilla palazzina, nelle mani di un uomo risultato essere il gestore delle loro attività. Oramai scoperto, il ragazzo si è scagliato contro i militari tentando di guadagnare la fuga ma è stato bloccato dopo una breve colluttazione. Nei suoi confronti è scattato l’arresto con le accuse di sfruttamento della prostituzione, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. In tasca il giovane sfruttatore aveva 450 euro, sequestrati poiché ritenuti provento dell’attività illecita.

Delle quattro donne impiegate nella casa, in due hanno tentato di approfittare del parapiglia creato dall’uomo per eludere il controllo, minacciando i carabinieri con un coltello da cucina di 10 centimetri: per loro è scattata la denuncia a piede libero per resistenza a pubblico ufficiale.

