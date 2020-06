Santa Marinella, al via il nuovo servizio di raccolta degli oli vegetali esausti

Santa Marinella – L’Amministrazione comunale, sensibile alle tematiche che riguardano la tutela dell’ambiente, insieme alla Gesam, società che gestisce il la raccolta differenziata, ha deciso di implementare il servizio di smaltimento con la raccolta degli oli vegetai esausti.

Sarà la società Game di Roma, leader nel settore, a fornire idonei raccoglitori, attrezzatura e tutto il know-how necessario alla Gesam con nessun costo ulteriore per il Comune e quindi per i cittadini. Il servizio sarà attivo a partire da lunedì 22 giugno su Santa Marinella e Santa Severa con il posizionamento di alcuni raccoglitori di oli vegetali esausti (esclusivamente per uso domestico) nelle seguenti località.

Santa Marinella

Pizza Civitavecchia (vicino eco-isola) – Via Valdambrini (supermercato Eurospin) – zona Maiorca (supermercato Todis).

Santa Severa

Piazza Roma – (vicino contenitore mangia bottiglie) – Piazza Caduti di Nassiriya.

“Sono soddisfatto di annunciare un nuovo servizio, totalmente gratuito per i cittadini e per l’Amministrazione comunale trattandosi di un’offerta migliorativa della società che gestisce la raccolta differenziata – commenta il sindaco Pietro Tidei -. La raccolta degli oli vegetali esausti è fondamentale per garantire la salvaguardia dell’ambiente: se sversati negli scarichi sanitari (lavandini e wc), sono infatti nocivi per fiumi e mari oltre che per gli impianti di fognatura e depurazione aumentando di fatto il costo di manutenzione degli stessi”.

“Una possibilità in più per la tutela dell’ambiente ma soprattutto – conclude Tidei – per mantenere la nostra città più pulita. Noi ce la stiamo mettendo tutta, ora quanto mai è necessario l’aiuto ed il senso civico di tutti. Una città che punta al turismo non può permettersi di essere sporca e vittima di atti di inciviltà“.

