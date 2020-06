Santa Severa, tentano di rapinare una donna in centro: denunciati

Santa Severa – I Carabinieri della Compagnia di Civitavecchia, nell’ambito dei serrati servizi di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati contro la persona e il patrimonio, hanno denunciato in stato di libertà una coppia di cittadini romeni, lui 37enne e lei 38enne, entrambi con precedenti, per il reato di tentata rapina.

Ieri pomeriggio, i Carabinieri della Stazione di Santa Severa sono intervenuti a seguito di una richiesta di una signora che riferiva di avere subito un tentativo di rapina mentre stava tranquillamente passeggiando per le vie del centro abitato. La donna precisava di essere stata avvicinata da una giovane donna, di etnia rom, che aveva cercato di sfilarle l’anello e l’orologio, per poi scappare a bordo di un’autovettura condotta da un complice.

I Carabinieri hanno immediatamente bloccato gli accessi alla piccola frazione balneare, restringendo il campo delle ricerche, in individuando, poco dopo, l’autovettura segnalata con a bordo la coppia, bloccata e ammanettata. I due sono stati accompagnati in caserma dove, al termine degli accertamenti e dell’identificazione, sono stati denunciati in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria di Civitavecchia.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Santa Marinella