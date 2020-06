Scauri, il basket riparte dalla Fortitudo

Minturno – Domenica prossima, nei locali della gloriosa Arena Mallozzi che tanti eventi ha ospitato (e non si può non ricordare la meravigliosa stagione dei tornei internazionali che hanno visto la partecipazione di squadre come la nazionale sovietica ed i funambolici Harlem Globe Trotters), ci sarà la presentazione, con inizio alle ore venti, della nuova società di basket Fortitudo Scauri.

Tra i promotori dell’iniziativa molti ex giocatori del Basket Scauri tra i quali Francesco Pontercorvo, figlio d’arte ché il padre fu eccezionale atleta e come cestista e come calciatore, e Massimo Ranieri, fratello germano del mai dimenticato Luigi Ranieri forse, anzi senza forse, la perla più prestigiosa che lo sport scaurese, per non dire pontino, abbia partorito.

Nel caso gli eventi atmosferici non lo permettessero, ci si sposterà al “Palaborrelli” ed è auspicabile che la partecipazione degli appassionati di palla a spicchi locali sia consistente.

La pallacanestro quindi sulle rive del Tirreno, qui nel Comune di Minturno, continua e mentre, purtroppo, si celebrano le esequie del glorioso Basket che, come da notizia ufficiale, ha ceduto il titolo alla Us Centro Basket Catanzaro, ecco sorgere dalle “sue” ceneri la nuova società la cui carica più prestigiosa, quella di presidente, dovrebbe essere rivestita da Massimo Ranieri. Il basket a Scauri continua a vivere. Eccome!