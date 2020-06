Tpl Fiumicino, dal 20 giugno tornano regolari le corse della Linea 9

Fiumicino – Dal 20 giugno “e per ogni sabato e domenica saranno ripristinate tutte le corse della linea 9 che unisce la Stazione di Parco Leonardo al Comune di Fiumicino“. Lo dichiara l’assessore ai Trasporti Paolo Calicchio.

“Abbiamo deciso di ripristinare le corse della linea 9, che erano state ridotte per l’estate – spiega – su precisa richiesta di molti cittadini, soprattutto ragazzi, che quella linea la utilizzano molto, anche per recarsi al mare. Come abbiamo fatto anche per Focene, cerchiamo di adeguare il trasporto alle esigenze di chi il trasporto lo utilizza con frequenza“.