Anzio, prosegue il supporto alle famiglie in difficoltà: in arrivo contributi fino a 600 euro

Anzio – La Giunta De Angelis ha approvato la delibera per integrare ai fondi comunali e della Protezione Civile, stanziati per le famiglie in difficoltà, anche i 218.730 euro messi a disposizione dalla Regione Lazio.

“Ad oggi, per fronteggiare l’emergenza economica covid-19, – afferma il Sindaco di Anzio, Candido De Angelis – siamo intervenuti concretamente, con un contributo fino a 600 euro, che aumenta in caso di figli con disabilità, per dare supporto a circa 1.200 famiglie del territorio.

A questo si aggiungono quasi centomila euro di contributi comunali, sempre destinati alle famiglie, per l’acquisto di tablet, stampanti e schede dati internet, per migliorare la didattica a distanza dei nostri alunni. Inoltre circa 500.000 euro di fondi comunali sono stati destinati per la riduzione della tariffa dei rifiuti alle attività produttive”.

E adesso il nuovo “bando aperto” e la modulistica per la domanda, per ottenere un contributo una tantum da 300 a 600 euro, che aumenta di 100 euro in caso di minori con disabilità nel nucleo familiare, sono stati pubblicati sul sito comunale e sulla pagina Fb del Comune di Anzio.

La domanda, compilata in ogni sua parte e debitamente sottoscritta, dovrà essere inviata all’indirizzo dedicato di posta elettronica contributocovid@comune.anzio.roma.it, insieme al documento di identità del richiedente e all’eventuale certificazione che attesti la condizione di disabilità del proprio figlio minorenne. Per informazioni e supporto è possibile contattare il Segretariato Sociale allo 06 98499491.

“Come nel precedente bando, – comunica l’Assessore alle politiche sociali, Velia Fontana – abbiamo deciso di destinare i fondi regionali sotto forma di contributo economico, che potrà essere utilizzato, entro otto settimane dall’accredito in conto, per l’acquisto di generi alimentari di prima necessità e di medicinali fino a 100 euro. Gli uffici evaderanno le domande valide in tempi brevi, in base al protocollo di presentazione della domanda. Questo contributo, inoltre, potrà essere richiesto anche dalle famiglie che sono rientrate nella precedente misura adottata dal nostro Comune. Colgo l’occasione – conclude l’Assessore Velia Fontana – per ringraziare gli uffici, i volontari e tutte le associazioni che hanno lavorato concretamente per dare supporto a numerose famiglie del nostro territorio”.