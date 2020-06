Civitavecchia, c’è tempo fino al 23 giugno per l’iscrizione agli asili nido

Civitavecchia – Fino a martedì 23 giugno sarà possibile, per i minori già iscritti agli asili nido comunali nell’anno educativo 2019/2020, confermare l’iscrizione all’anno educativo 2020/2021; oppure presentare istanza di nuova iscrizione dei minori agli asili nido comunali, per l’anno educativo 2020/2021. L’iscrizione potrà essere effettuata esclusivamente in modalità online compilando il modulo disponibile sul sito del Comune di Civitavecchia.

Possono essere ammessi agli asili nido comunali i minori che alla data del 1 settembre 2020, abbiano un’età compresa fra i 3 e 32 mesi così distinti: lattanti (da 3 a 10 mesi), semidivezzi (da 10 mesi e un giorno a 22 mesi) e divezzi (da 22 mesi e un giorno a 32 mesi). I posti disponibili per i nuovi iscritti, presso le strutture comunali, sono: a Le Briccole 14 semidivezzi e 4 divezzi, al Giardino di Ginevra 7 lattanti, 10 semidivezzi, 3 divezzi.

Gli asili nido comunali offriranno il servizio dal 1 settembre 2020 al 30 giugno 2021, dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 14. Tra le novità di quest’anno, come annunciato, per coloro che ne faranno richiesta, saranno attivi anche i laboratori didattici, dal 15 settembre 2020 al 30 giugno 2021, dalle ore 14.00 alle 15.30.

In caso di impossibilità a provvedere alla compilazione online, l’assistenza telefonica sarà garantita dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 e il martedì e il giovedì anche dalle 15,30 alle 17 attraverso i numeri 0766 590919 e 0766 590925. Non saranno considerate valide le istanze di iscrizione pervenute con modalità diverse da quelle previste. Gli uffici raccomandano celerità a tutte le famiglie interessate.

