“Fiumicino resta in piedi”, all’Isola Sacra il flash mob di 2punto11

Fiumicino – Fa tappa anche a Fiumicino il flash mob organizzato da FedeRazione. E così ieri sera, i militanti di 2punto11 si sono dati appuntamento a Isola Sacra per dire “no” alla strumentalizzazione della tragica morte di George Floyd.

“Di fronte alla furia iconoclasta – si legge in un comunicato – che da oltreoceano rischia d’investire anche l’Italia, le comunità militanti di FedeRazione riaffermano che le loro città ‘resteranno in piedi’: in nome dell’arte che (con i suoi monumenti) segna indelebilmente i nostri paesaggi e i nostri destini nazionali come continuità di una civiltà.

In questi giorni siamo di fronte non ad una riflessione seria sul nostro passato, inevitabilmente non privo di aspetti critici se visto con gli occhi dei contemporanei, ma ad una vera e propria demonizzazione della nostra cultura.

Raccogliamo oggi l’appello che un secolo fa un grande italiano quale fu Gabriele D’Annunzio lanciò al nostro popolo: ‘Difendete il pensiero ch’essi minacciano, la Bellezza ch’essi oltraggiano!'”.

“A Fiumicino – precisa il capogruppo della Lega, Vincenzo D’Intino – il nostro omaggio è andato alla statua dedicata ai Pionieri dell’Isola Sacra. I nostri Progenitori, che attraverso la bonifica e la ruralizzazione dell’Opera nazionale combattenti hanno permesso a questa terra di tornare a vivere. Per la storia per la civiltà!“.

