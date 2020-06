Fregene, sporcizia e cibi scaduti: chiusa la cucina di uno stabilimento balneare

Fiumicino – Nel corso dei controlli svolti dal commissariato di Fiumicino, diretto da Catello Somma, per garantire il rispetto delle regole da parte dei locali sul lungomare, nella mattinata di ieri è stata disposta l’immediata chiusura dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande di un noto stabilimento balneare di Fregene.

Gli accertamenti, come si legge in un comunicato diffuso dalla Questura di Roma, svolti con il supporto di specialisti della Asl, hanno permesso di acclarare, oltre a numerose irregolarità amministrative sanzionate con alcune migliaia di euro, gravissime carenze igienico sanitarie per le quali è stata disposta la sospensione immediata dell’attività.

Infatti, le cucine erano in pessime condizioni con sporcizia ovunque e cibi mal conservati e/o scaduti, posti sotto sequestro. Inoltre, sono state riscontrate importanti carenze strutturali e la pessima igiene dei servizi igienici. È stata infine constatata la mancata applicazione delle norme anti Covid per l’accesso in spiaggia.

