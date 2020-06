Incidente a Minturno, muore un motociclista originario di Formia

Tragedia ieri pomeriggio sulla strada per Castelforte, a Minturno. All’altezza dello svincolo tra via delle Tre cipolle e via Parchi Ausente.

A schiantarsi una Fiat Punto, proveniente da San Cosma e Damiano, e una moto, per motivi ancora da accertare. Purtroppo, non c’è stato nulla da fare per il motociclista, un 40enne originario di Formia, deceduto a seguito delle ferite gravissime riportate a seguito dell’impatto.

Secondo quanto si apprende, le condizioni del centauro sono da subito apparse grazie agli operatori del 118, tanto da far richiedere l’intervento dell’eliambulanza per portarlo quanto prima in ospedale. Purtroppo, però, per lui non c’è stato niente da fare. È morto poco dopo essere giunto al Goretti di Latina, proprio a seguito delle ferite riportate a seguito dello schianto. L’uomo lascia la moglie, originaria di Minturno, e un figlio.

Sul posto, per effettuare tutti i rilievi del caso, sono giunti i Carabinieri, che, per un paio d’ore hanno interdetto al traffico via per Castelforte. Ora proseguono le indagini per capire quali ragioni abbiamo portato al tragico sinistro.

Da parte della nostra redazione, le più sentite condoglianze alla famiglia.

(Il Faro online)