Ardea – Assegnazione degli spazi “fai da te”. È stata questa la soluzione degli ambulanti di Ardea, che si sono incontrati nel pomeriggio di ieri 19 giugno per assegnarsi di comune accordo i posti vendita su quella che sarà la futura piazza “Falcone e Borsellino”, a Tor San Lorenzo, dove verrà spostato il mercato.

I commercianti, utilizzando una mappa della piazza, hanno presentato le planimetrie dei loro banchi. Nonostante il dialogo pacifico alla ricerca di una soluzione comune, il problema che preoccupa la maggior parte dei venditori è che la piazza non riesca a contenere i banchi di tutti (leggi qui).

Durante la “riunione” degli ambulanti, in molti si sono avvicinati, curiosi di capire cosa stesse accadendo. “Le bancarelle che vendono prodotti alimentari non possono stare in questa piazza, è troppo sporca” ha commentato un cittadino, invitando a fare delle foto per testimoniare il degrado dell’area. Banchine divelte, muri abbattuti, aiuole non curate, bottiglie e lattine di bibite sparse per terra: questa la situazione della piazza durante la riunione.

Avendo riconosciuto la consigliera di Cambiamo, Anna Maria Tarantino, intenta a fare la spesa, gli ambulanti l’hanno fermata per chiederle il motivo per cui non possono essere trasferiti a Largo dei Germani, proposta avanzata più volte dagli stessi Consiglieri di Cambiamo.

Sul luogo, intorno alle 18.40, si sono fermati per dieci minuti anche i Carabinieri, ma dopo aver constatato la tranquillità della situazione se ne sono andati. Una riunione di cui nessuno era a conoscenza, tranne gli ambulanti che, stanchi dei disagi che subiscono quotidianamente, si sono riuniti in segreto per risolvere democraticamente il problema dei banchi. Ora tutto è rimandato a lunedì 22 giugno, quando i venditori consegneranno la planimetria all’Ufficio Commercio.

