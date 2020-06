Movida a Ostia, consumano alcol in strada oltre l’orario consentito: multati

Ostia – Controlli serrata sul territorio di Ostia da parte degli agenti del commissariato “Lido”, diretto da Eugenio Ferraro, unitamente al personale della Guardia di Finanza e a quello di Polizia Roma Capitale, che ieri sera hanno effettuato un servizio straordinario relativo all’emergenza Covid 19 e alla cosiddetta Movida. In particolare, sono state controllate le piazze Tor San Michele e Piazza Calipso, nei pressi del lungomare, abitualmente frequentate da giovani per anche per la presenza di alcuni locali.

Nel corso delle verifiche, sono state contestate 6 violazioni amministrative nei confronti di alcuni gestori di locali sopracitati ma non inerenti violazioni attinenti il Covid.

Cinque contravvenzioni sono state elevate nei confronti di persone che consumavano alcool in luogo pubblico oltre l’orario consentito dal Regolamento Urbano e una contestazione amministrativa è stata notificata per possesso di sostanza stupefacente per uso personale. Sono in tutto 150 le persone controllate durante il servizio di cui 30 con precedenti di polizia.