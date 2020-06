Regione Lazio – “Apprendo con soddisfazione di un nuovo importante passo in avanti verso la realizzazione di un nuovo ospedale di Latina, come pure per il grande nosocomio del golfo. L’inserimento di queste opere nel piano per l’edilizia sanitaria del Lazio formalizza l’inizio dell’iter per la loro costruzione. Il piano stesso ora dovrà ricevere l’ok dal Ministero in autunno, per arrivare poi all’Accordo di Programma e quindi avviare cantieri e acquisti. Mi auguro che l’espletamento delle procedure burocratiche non richieda tempi particolarmente lunghi.

Ad ogni modo possiamo certamente dire che l’emendamento al Defr 2020 relativo proprio al nuovo ospedale di Latina, da me presentato ed approvato in Consiglio regionale nel dicembre dello scorso anno, ha sortito l’effetto di rompere il ghiaccio su un’opera indispensabile per il miglioramento dell’offerta sanitaria in provincia di Latina.

La Regione Lazio, lo ricordo sempre nel dicembre scorso ha dato il via libera allo studio di prefattibilità per stabilire la sostenibilità finanziaria e tecnica per il nuovo intervento di edilizia sanitaria ospedaliera nel Comune di Latina.Il progetto del nuovo ospedale andrebbe a rafforzare la vocazione universitaria di Latina, che ospita una facoltà di Medicina e sarebbe anche utile per il settore chimico farmaceutico, particolarmente strategico per il capoluogo pontino.

Ora l’obiettivo è quello di completare l’investimento per l’opera. Rimaniamo in attesa del prossimo passaggio rappresentato dal bando esplorativo per il progetto di finanza. L’ospedale sarebbe peraltro realizzato nell’area di Borgo Piave, ovvero nel fulcro di quella che dovrà essere l’autostrada Roma-Latina e a pochi chilometri dalla bretella Cisterna-Valmontone. La speranza è che queste opere infrastrutturali possano presto vedere la luce e non rimangano sogni nel cassetto per la nostra comunità”.

Lo dichiara in una nota Giuseppe Simeone, capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale del Lazio e presidente della commissione Sanità, politiche sociali, integrazione sociosanitaria e welfare.

