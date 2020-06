Ostia, saluto al sole con le vibrazioni del did geridoo allo Schilling club

Ostia – A Roma il saluto al sole si fa ascoltando l’antico strumento degli aborigeni d’Australia, il did geridoo.

È decollato ieri sulla spiaggia davanti alla Rotonda, il Sunset Ritual, appuntamento quotidiano al tramonto proposto dallo Shilling Club. È il rito dell’aperitivo elegante e stuzzicante che si coniuga con il saluto al sole che va a tramontare sul mare.

Per questa estate, grazie alla collaborazione con il Brand Ambassador di Marco Sansalone e Andrea Miraglia, ad ogni fine settimana, dal venerdì alla domenica, dalle ore 18,00 alle 21,00, lo Shilling Club propone una performance straordinaria, quella di Riccardo Moretti. Si tratta di un performer internazionale che si esibisce suonando il did geridoo, strumento in uso agli aborigeni australiani, mixando i suoi suoni con quelli della musica ambient. Non si balla ma restare seduti sul salottino è dura. Le vibrazioni dello strumento si sintonizzano con quelle del corpo conferendo una sensazione di pace profonda, positiva e magnetica.

Rigorosamente distanziati per le norme anti-covid, nell’ampio spazio dello Shilling affacciato sul mare, l’aperitivo dell’estate 2020 è un vero rito, il Sunset Ritual. Un meeting a contatto con la natura destinato a diventare trend.