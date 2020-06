Ostiamare, Colantoni torna. Allenerà la Juniores: “Emozionato per questa nuova avventura”

Ostia – Dopo 3 anni in biancoviola nei panni di calciatore, nei quali ha messo a disposizione della squadra le sue grandi doti fisiche e tecniche, torna a casa per iniziare una nuova emozionante avventura in biancoviola, la prima da allenatore.

L’Ostiamare è felice e orgogliosa di annunciare che Francesco Colantoni sarà il nuovo tecnico della Juniores Nazionale lidense.

“Sono felice e onorato di iniziare questo nuovo percorso ad Ostia. Avevo promesso, alla fine dei miei tre anni da calciatore dell’Ostiamare, che sarei ritornato. Ed eccomi qui. Ringrazio la Società per questa opportunità e Adriano D’Astolfo che mi ha trasmesso un’immensa voglia ed un grandissimo entusiasmo di vivere questa nuova fantastica avventura alla guida della Juniores. Sono pronto e carico per ripagare Adriano e tutta l’Ostiamare“.

Queste le parole dell’ex calciatore lidense, pronto a guidare i ragazzi dell’Under 19 dell’Ostiamare in questa prima volta in panchina nella sua carriera.

“Bentornato Francesco e in bocca al lupo da parte della Società per questa nuova storia colorata di biancoviola”. Dichiara la Società.

(Luigi Baioni – Direttore Generale Ostiamare Lidocalcio)