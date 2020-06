Sabaudia, nuova ordinanza: esteso l’orario di apertura di negozi e locali

Sabaudia – È in vigore la nuova ordinanza sindacale (n. 34 del 18 giugno 2020) di disciplina degli orari dei pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande e delle attività artigianali con consumazione sul posto. Fermo restando le misure governative e regionali vigenti, bar, ristoranti, pizzerie, pub, gelaterie, pasticcerie ed esercizi affini potranno rimanere aperti al pubblico tutti i giorni della settimana dalle ore 5.30 alle ore 1.45 del giorno successivo.

Tali orari sono validi sia per la somministrazione sia per l’asporto. Con questo provvedimento l’Amministrazione comunale si direziona verso la ripresa totale delle attività commerciali del territorio, con riferimento agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, stimolando così il tessuto socio-economico della città e garantendo servizi alla popolazione turistica che si appresta ad arrivare a Sabaudia per l’estate 2020.

Resta fermo l’invito ad evitare assembramenti e ad utilizzare i dispositivi di protezione individuale, nel rispetto delle misure ancora in vigore di contrasto e contenimento dei contagi da Covid-19.