Santa Marinella, ripristinato il semaforo a via Valdambrini

Santa Marinella – Spento da quasi due settimane a causa di un guasto, torna a funzionare l’impianto a semafori di via Valdambrini, un punto critico in cui la presenza del dispositivo è quanto mai fondamentale per regolare la circolazione stradale.

Provvidenziale l’intervento di Roberto Angeletti (elettrotecnico) che, spogliato della veste di consigliere ha rimesso in pieno esercizio l’impianto.

“Un gesto di “cittadinanza attiva” e gratuito per il quale ringrazio Roberto – commenta il Sindaco Tidei – il terzo, per dovere di cronaca.

Un guasto – prosegue Tidei – per il quale non abbiamo potuto pretendere l’intervento della ditta manutentrice, anch’essa vittima del dissesto finanziario e che vanta numerosi crediti nei confronti del Comune peraltro non pagati ed al vaglio della commissione di liquidazione.

Una volta approvato il bilancio saremo in grado di affidare nuovamente la manutenzione ad un’azienda specializzata e pretendere riparazioni in tempi rapidi.

“Ringrazio il sindaco – afferma Angeletti – per la fiducia ma soprattutto sono felice di aver fatto ancora una volta quello che so fare, che faccio da una vita a beneficio della città dove sono nato e cresciuto.

Attendevo i componenti già ordinati dagli uffici comunali che sono arrivati pochi giorni fa e, dopo aver assemblato ed eseguito dei test in laboratorio, ho dovuto riprogrammare la routine dei vari semafori, un’operazione di qualche giorno che ha portato poi all’accensione definitiva di oggi”.