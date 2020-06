Terracina, sorpreso a spacciare nel parcheggio di un fast food: arrestato

Terracina – Nella serata di ieri, venerdì 19 giugno, nel parcheggio di un fast food di Terracina, i militari del locale Nucleo Operativo e Radiomobile dei Carabinieri, hanno arrestato, nella flagranza del reato di “detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente”, un 32enne residente a Latina, poiché trovato in possesso, a seguito di perquisizione dell’auto, di due confezioni contenenti quasi un chilo e mezzo di cocaina, nonché della somma contante di “euro 1540,00, ritenuta provento dell’attività di spaccio.

Lo stupefacente e il denaro sono stati sottoposti a sequestro, l’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato condotto presso la propria abitazione, ove rimarrà ristretto in regime di arresti domiciliari, in attesa della celebrazione del rito direttissimo.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

