Tidei: “Consiglio comunale storico per Santa Marinella. Gettate le basi per una vera e propria rivoluzione”

Santa Marinella – “Con l’approvazione dei punti all’Odg, possiamo dire oggi, di aver portato avanti quegli obiettivi previsti dal programma elettorale, il nostro impegno scritto con i cittadini Marinella e gettato le basi per quella che sarà una vera e propria rivoluzione“.

Sono le parole a caldo, del sindaco di Santa Marinella, Pietro Tidei che, a pochi minuti dal termine dell’ultimo assise comunale, ha affermato che quella di ieri sarà una giornata che segnerà la storia della città.

“Abbiamo approvato l’atto di indirizzo per acquistare il compendio immobiliare delle “Benedettine” dove, tra poche settimane, trasferiremo tutti gli uffici comunali. Una sede comunale unica – prosegue Tidei – che avrà un’aula consiliare, un teatro e spazi per attività culturali e sociali in una zona dotata di parcheggio.

Un immobile del valore di quasi 5 milioni di euro che riusciremo ad acquistare con poco più di tre, che arricchirà, di fatto, il patrimonio immobiliare del Comune, con conseguente risparmio degli affitti mensili dovuti per quegli uffici dislocati in immobili di privati. Santa Marinella, infatti, soffre da sempre la mancanza di un unico punto di accesso alle istituzioni locali, una chimera che – sottolinea il Sindaco – oggi invece diventa realtà”.

Poi Tidei aggiunge: “Altra notizia importante, seppur amministrativa è l’approvazione del conto consuntivo, frutto di un lavoro che dura da mesi, tra mille difficoltà, determinate soprattutto dallo stato di dissesto finanziario.

Tra i risultati da annoverare oggi c’è l’approvazione della rigenerazione urbana (Articolo 5) che consentirà di far ripartire il lavoro (tecnici ed artigiani) legato alla piccola edilizia. Approvati, con un dibattito serio costruito con l’opposizione, gli atti propedeutici al bilancio di previsione 2020, nonché un piano di sviluppo e marketing per il turismo della città, uno strumento generale e unico per la promozione e valorizzazione dell’attività turistica.

Voglio aggiungere una cosa – conclude Tidei – sullo strumento del project financing per smentire le tante fake news. Con questo strumento previsto dalla legge, il Comune non “svende” nulla, anzi, mette a reddito i propri immobili e proprietà che, come nel caso del palazzo di Via della Libertà, sono ferme, cadenti, inagibili e rappresentano soltanto un costo.

Con l’affidamento a privati di alcuni immobili, proprietà e/o servizi che oggi sono in perdita come ad esempio la Farmacia, il comune incassa, non perde nulla e – conclude il Sindaco – investe, come nel nostro caso con l’acquisto dell’immobile delle Benedettine. Usciti dal dissesto, trasformeremo Santa Marinella con i fatti, chiacchiere e polemiche le lasciamo agli altri“.

