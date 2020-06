Previsioni Meteo Italia

Situazione: dopo le prime due decadi di giugno caratterizzate da frequenti episodi di instabilità anche perturbata, soprattutto al Nord, l’anticiclone delle Azzorre arricchito da un contributo africano rimonta gradualmente dall’Europa occidentale verso nordest raccordandosi con una seconda area di alta pressione sulla Scandinavia. Questo connubio assottiglierà il canale di bassa pressione che univa la depressione anglosassone a quella sul Mar Nero limitando lo sviluppo di fenomeni di instabilità che tuttavia a causa delle caratteristiche orografiche dell’Italia e di qualche locale infiltrazione fresca da est, potranno ancora svilupparsi. Vediamo dove:

Meteo sabato: Nord, al mattino nulla da segnalare eccetto qualche episodico fenomeno sulle Alpi, nelle ore centrali possibili brevi temporali di calore sulle Alpi occidentali , sulle Dolomiti e sul Friuli. Centro, al mattino nulla da segnalare. Nelle ore centrali possibili temporali sulla dorsale Tosco Emiliana e sulle zone interne tra Lazio e Abruzzo, localmente anche sulle basse Marche. Sud, al mattino nulla da segnalare. Nelle ore centrali isolati piovaschi o temporali lungo la dorsale campano-lucana e isolatamente sulla Sila

Meteo domenica: Nord, al mattino nulla da segnalare, nelle ore centrali possibili brevi temporali di calore sull’Appennino Emiliano. Centro, al mattino nulla da segnalare. Nelle ore centrali possibili temporali sulla dorsale Tosco Emiliana, in Umbria e sulle zone interne tra Lazio e Abruzzo, qui i fenomeni potranno localmente sforare anche sul versante tirrenico basso laziale. Sud, al mattino nulla da segnalare. Nelle ore centrali isolati piovaschi o temporali lungo la dorsale appenninica con locali sforamenti nell’entroterra tirrenico campano e calabrese.

Evoluzione Meteo Lazio

SABATO: Giornata nel complesso stabile e soleggiata sulle regioni centralini tirreniche. Da segnalare solo possibili isolati piovaschi o temporali sull’Appennino tosco-umbro e aree prospicienti nel corso del pomeriggio Temperature in rialzo, con punte fino a 28°C sulle pianure interne. Venti in prevalenza deboli da NO, moderati sulle coste laziali e Maremma toscana. Mare da poco mosso a mosso.

Commento del Previsore Lazio

Fino a sabato il tempo sulle regioni centrali tirreniche sarà buono, con ampi spazi soleggiati e solo locale instabilità pomeridiana sulla aree interne, specie tra Umbria, Toscana orientale e Lazio interno. Domenica il transito di un impulso in quota potrà destabilizzare il tempo nel corso del pomeriggio con innesco di qualche acquazzone o temporale, più probabile sulle zone interne e rilievi; sulle coste tempo buono per gran parte del giorno. Da lunedì rinforzo dell’alta pressione con temperature in ripresa, fino a a raggiungere e superare i 30°C su diverse aree interne. Può prendere così vita una periodo caratterizzato da connotati estivi, caldo e soleggiato con solo pochi disturbi solo sui rilievi. Seguite tutti i prossimi aggiornamenti