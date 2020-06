Città di Anagni, Capitan Cardinali prolunga di un anno, ancora in biancorosso

Anagni – La società Città di Anagni Calcio è orgogliosa di annunciare il rinnovo anche per la prossima stagione del suo capitano e bandiera biancorossa Francesco Cardinali.

Che sia in Eccellenza o in Serie D, la nostra squadra ripartirà dal suo capitano e da tutti coloro che credono nel progetto e modello che in questi anni si è contraddistinto per serietà oltre che per grandi successi.