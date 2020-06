Formia, convocata la Commissione trasparenza

Formia – Con la fine del lockdown, a Formia riprende a pieno ritmo il lavoro delle Commissioni. Convocata, infatti, per domani 22 giugno, alle 9, la Commissione trasparenza, presieduta dal consigliere d’opposizione Gianfranco Conte.

Diversi i punti all’ordine del giorno, che, nello specifico, saranno: le procedure Suap e la funzionalità degli uffici, tassa di soggiorno e metodologie per l’individuazione dei contribuenti, le licenze per il commercio fisso e ambulante e qual è lo stato dei tributi per le concessioni. Infine, naturalmente, varie ed eventuali.

