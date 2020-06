La diocesi di Ratisbona: il 22 giugno il rientro in Vaticano di Benedetto XVI

Ratisbona – Il Papa emerito Benedetto XVI, che si è recato in Germania per fare visita al fratello malato Georg (leggi qui), farà ritorno domani in Vaticano. Lo ha annunciato in un tweet la Diocesi Di Ratisbona, presso la quale è ospite l’ex Pontefice. Gli “orari esatti” del viaggio di ritorno non sono ancora stati stabiliti.

Il vescovo di Ratisbona, Rudolf Voderholzer, ha annunciato una conferenza stampa per le 14. Benedetto è arrivato in Germania giovedì, suscitando grande sorpresa, poiché il 93enne Papa emerito non aveva effettuato alcun viaggio all’estero da quando aveva lasciato il pontificato nel 2013.

Nella giornata di ieri, la diocesi di Ratisbona aveva riferito nuovi dettagli sulla visita a sorpresa di Benedetto XVI. Il Pontefice emerito è “esausto ma pieno di gioia”, si legge in una nota. “Quello tra i due fratelli – scrive la diocesi – è un incontro confortante e commovente e il Papa emerito è esausto ma pieno di gioia“. Mons. Nikola Eterovic, nunzio apostolico in Germania, “verrà a Ratisbona come rappresentante del Santo Padre”, fa sapere la Curia di Ratisbona.