Latina, Pernarella: “Valorizziamo il nostro centro multimediale”

Latina – “La nuova normativa regionale in materia di cinema e audiovisivo può rappresentare un’occasione importante per tutto il settore e, in particolare, per la nostra provincia che vanta tra le sue eccellenze la professionalità, l’esperienza e la logistica dell’ex Latina Film Commission e del centro multimediale, che ora la Regione Lazio potrà valorizzare all’interno della Fondazione Roma e Lazio Film Commission”. Così Gaia Pernarella, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, dopo l’approvazione dell’Aula Consiliare regionale al nuovo testo che mette ordine sulla materia.

“Dopo anni – spiega Pernarella -, finalmente la Regione Lazio si rimette in moto anche nel campo del cinema e dell’audiovisivo, che nella nostra regione è un settore niente affatto marginale, sia dal punto di vista delle produzioni che da quello degli spazi, considerato come spesso in molti territori, e anche lì siamo intervenuti con la nostra attività emendativa, proprio le sale di proiezione, specie quelle più piccole presenti nei piccoli comuni montani e sulle isole della provincia, sono gli unici presidi di cultura”.

“Come detto, poi, l’attività cinematografica e audiovisiva nel Lazio è anche fondazione Roma e Lazio Film Commission e qui siamo intervenuti con un emendamento che permette l’istituzione di sedi decentrate presso i capoluoghi di provincia del territorio regionale, il che è proprio il caso degli spazi che erano destinati alla ex Latina Film Commission, il cui centro multimediale è già stato riconosciuto con un nostro emendamento all’interno della legge sui servizi culturali della regione Lazio. Una realtà unica, sana, che pur non ricevendo più contributi pubblici, si è retta sulla buona volontà e le spalle di imprenditori onesti ma di cui la Regione Lazio non può più non tenere conto”.

“Il percorso per arrivare alla legge approvata – prosegue -, è iniziato molto prima in Commissione Cultura dove sono stati votati all’unanimità interventi che introducono nella norma il ‘centro multimediale’, inteso quale luogo di fruizione, condivisione, divulgazione, conservazione e promozione della risorsa cinema. Non tutto nella nuova normativa ci soddisfa a pieno e per tanto proseguiremo nel nostro lavoro. In particolar,e tuttora non ci convince la gestione dei patrocini economici concessi alle grandi majors, quando a nostro modo di vedere sarebbe più ragionevole che l’ente pubblico si concentrasse piuttosto sull’aiuto alle piccole produzioni di valore che già tante difficoltà hanno ad emergere”, conclude Pernarella.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Latina