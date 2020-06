METEO, DOMENICA AUMENTA IL RISCHIO TEMPORALI

Dopo un sabato con sole protagonista e instabilità relegata quasi esclusivamente a ridosso dei rilievi, nella giornata di domenica l’ingresso di un nucleo di aria più fresca in quota in rapida discesa dall’Europa centrale porterà condizioni di spiccata variabilità sulla nostra Penisola, specie sulle regioni centro-meridionali, dove risulterà elevato il rischio di acquazzoni e temporali, localmente anche intensi.

TEMPORALI ATTESI DAL POMERIGGIO, ECCO LE REGIONI A RISCHIO

Dopo una prima parte di mattinata che risulterà prevalentemente soleggiata, fatto salvo per maggiori addensamenti possibili sul medio Adriatico, tra Romagna e Marche, dalle primissime ore del pomeriggio è atteso un marcato aumento dell’instabilità lungo tutta la dorsale appenninica, specie sui versanti tirrenici.

Rovesci e temporali sparsi in formazione dunque sull’Appennino toscano, localmente su quello romagnolo, ma anche su Sibillini e aree interne di Lazio, Abruzzo, Molise, Campania e Calabria. I fenomeni tenderanno a scivolare verso Sud, coinvolgendo nel pomeriggio anche i settori costieri del versante tirrenico: a rischio le coste del Grossetano, ma anche il litorale laziale (specie i settori centro-meridionali), il Napoletano, la Costiera Amalfitana, il Cilento, la Basilicata tirrenica e alcuni settori costieri della Calabria (Crotonese e Vibonese su tutti).

Attenzione, perché in alcuni casi potremo avere fenomeni anche di forte intensità, più probabili su basso Lazio e Campania, dove non si escludono locali grandinate.



Andrà invece decisamente meglio al Nord, dove la domenica trascorrerà con sole assoluto protagonista e temperature in generale aumento (punte di 30°C in Valpadana), così come lungo le coste adriatiche, che seppur con temperature leggermente inferiori, vivranno una giornata con ampi spazi di sereno. Farà eccezione ancora qualche sporadico rovescio o temporale sul Friuli Venezia Giulia e sulle Prealpi venete. Cieli sereni o poco nuvolosi anche sulle due Isole maggiori, seppur con ventilazione sostenuta dai quadranti nord occidentali che manterrà un po ovunque le temperature al di sotto dei 30°C.

Evoluzione della Settimana

la settimana inizierà con sole prevalente al Centro Nord e qualche annuvolamento al Sud, segnatamente basso Adriatico, Ionio e basso Tirreno dove non si esclude qualche locale acquazzone, specie nelle ore centrali della giornata e sulle zone interne, da martedì mercoledì sarà via via più soleggiato anche al Sud ma ancora con il rischio di qualche piovasco diurno sulle zone interne. Da giovedì al weekend il sole dovrebbe prevalere ovunque.

Qualche isolato temporale di calore sarà comunque possibile ma strettamente sui rilievi alpini e appenninici. Le temperature saliranno già da lunedì con massime che potranno raggiungere o localmente superare di poco i 30°C in Valpadana, sulle zone interne del Centro e sulla Sardegna, martedì ulteriore riscaldamento con punte fino a 32-33° sulla Valpadana centrale e sulle zone interne di Sardegna, Toscana e Lazio. Altrove valori più contenuti. Le punte massime dovrebbero raggiungersi intorno a venerdì e il weekend con picchi di 35°C sulla Valpadana centrale, la Sardegna e la Toscana. Le zone meno calde saranno quelle del Sud dove i valori saliranno difficilmente oltre le medie.

Evoluzione meteo Lazio

LUNEDI’: l’alta pressione in deciso rinforzo garantisce una giornata ben soleggiata sulle regioni centrali tirreniche, con cieli in prevalenza sereni o al più poco nuvolosi su Toscana e Umbria. Sul lazio residua nuvolosità al mattino, mentre nel corso del pomeriggio isolati e brevi fenomeni non sono esclusi sui rilievi del basso Lazio. Temperature in ulteriore rialzo, con massime fino a 32°C sulle zone interne. Venti deboli/moderati di Grecale. Mari poco mossi.

Commento del previsore lazio

Sabato il tempo sulle regioni centrali tirreniche sarà buono, con ampi spazi soleggiati e solo locale instabilità pomeridiana sulla dorsale toscana. Domenica il transito di un impulso più fresco in quota potrà destabilizzare il tempo nel corso del pomeriggio con innesco di qualche acquazzone o temporale a carattere sparso, più probabile sulle zone interne e rilievi; sulle coste tempo buono per gran parte del giorno. Da lunedì rinforzo dell’alta pressione con temperature in deciso aumento, fino a a raggiungere e superare i 30°C su diverse aree interne. Può prendere così vita una periodo caratterizzato da connotati estivi, caldo e soleggiato con solo pochi disturbi solo sui rilievi.