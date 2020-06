Ostia, altalene dipinte per festeggiare i 100 anni dalla nascita di Gianni Rodari

Ostia – Otto altalene realizzate con tronchi dipinti, pensate come un dono per tutti i bambini che frequentano il Parco Urbano della Pineta di Castel Fusano di Ostia e con l’obiettivo di farle sposare appieno con la natura in cui sono immerse, senza stravolgerla e senza intaccarne gli equilibri.

Nate dal progetto “Altalenando”, le installazioni spuntano tra lecci, pini, querce, erica e corbezzoli, in uno spazio verde in cui i piccoli possono vivere avventure indimenticabili. Un’idea che, come una favola, è nata durante il lockdown a causa dall’impossibilità per i bambini di vivere gli spazi aperti. Creata nel centenario della nascita di Gianni Rodari, è stata l’occasione per personalizzare tutte le altalene: ognuna di esse è un’opera unica, con frasi tratte dai suoi scritti: dalla “Grammatica della fantasia” alle “Filastrocche in cielo e in terra”. “Sono state scelte – spiegano i promotori dell’iniziativa – parole e versi che, con estrema leggerezza, ci fanno riflettere sul nostro mondo e su come migliorarlo”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ostia X Municipio