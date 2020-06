Ostia, ciclista perde l’equilibrio e cade. Morto sul colpo

Ostia – Avrebbe perso l’equilibrio a causa del forte vento che gli ha strappato il berretto dalla testa. Colto alla sprovvista, ha fatto un gesto brusco ed è crollato a terra battendo in modo fatale la testa sull’asfalto.

È il triste destino che ha visto come vittima un uomo di circa 64 anni del quale le autorità non hanno ancora reso le generalità. Tutto è successo in un istante intorno alle ore 17,20 in lungomare Caio Duilio, all’altezza dello stabilimento Mami.

Il ciclista stava percorrendo la carreggiata lato mare quando, secondo una prima ricostruzione, avrebbe perso l’equilibrio per una variabile imprevista. Secondo un testimone, il forte vento gli avrebbe strappato il berretto dalla testa e, nel gesto istintivo di recuperarlo, avrebbe urtato con il manubrio lo specchietto retrovisore di una Volkswagen Tiguan regolarmente parcheggiata

Nel cadere sull’asfalto l’uomo ha urtato violentemente la fronte riportando un trauma cranico irreparabile. Vani i soccorsi degli operatori dell’Ares 118. Molti curiosi si sono assembrati sul marciapiede per commiserare il poveretto, la cui salma è rimasta sulla strada in attesa dell’autorizzazione a rimuoverla da parte dell’autorità giudiziaria.

Forti rallentamenti si sono verificati in corrispondenza con il luogo del tragico sinistro. Indaga la Polizia locale gruppo Roma X Mare.