Paura in un ristorante di Roma: rubano la borsa di una cliente e aggrediscono il proprietario

Roma – Una coppia di fidanzati, lui cittadino romeno di 24 anni, lei una 20enne romana, è stata arrestata dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma, con l’accusa di rapina in concorso. I due, in un ristorante di via del Pigneto, hanno approfittato di un momento di distrazione di una cliente per rubarle la borsa. Subito dopo hanno tentato la fuga a piedi.

Il proprietario del ristorante ha visto tutta la scena da lontano e si è messo all’inseguimento dei ladri. Una volta raggiunti, il ristoratore è stato aggredito dalla coppia con calci e pugni, ma nel frattempo una “gazzella” dei Carabinieri, intervenuta grazie ad una segnalazione fatta al “112”, ha bloccato i rapinatori e li ha arrestati. La coppia è stata accompagnata in caserma, dove sarà trattenuta fino alla celebrazione del rito direttissimo.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

