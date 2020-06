Atletico Terme Fiuggi, Cibei: “Ritorno con tanta voglia di far bene”

L’Atletico Terme Fiuggi riabbraccia Carmine Cibei. Il difensore, classe 2001, è reduce da una stagione in prestito al Fregene Maccarese.

Esperienza importante per il giovane che ha avuto modo di crescere e maturare nel corso dell’ultimo campionato di Promozione: “E’ stata un’esperienza preziosa perchè ho giocato con continuità e confrontarmi con giocatori grandi e di maggiore esperienza”. Adesso però per Cibei è arrivato il momento di vestire nuovamente la maglia dell’Atletico Terme Fiuggi: “Ritorno con molta voglia di far bene e carico di entusiasmo. Attraverso il lavoro e l’impegno voglio dimostrare che, magari anche se non da subito, ho le qualità per conquistarmi un posto in squadra”.

Forze fresche dunque per Incocciati, con Cibei che è pronto a trarre il massimo dall’esperienza del tecnico fiuggino: “Non lo conosco personalmente ma so bene che giocatore è stato. Da un mister così si può solo imparare e migliorare. Non vedo l’ora di mettermi a disposizione, cercherò di prendere tutti i suoi consigli ed assimilarli per fare il meglio possibile”.