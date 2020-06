Benedetto XVI rientra in Vaticano dopo la visita in Germania al fratello malato

Città del Vaticano – Ha fatto rientro a Roma il Papa emerito, partito da Monaco in mattinata salutato in aeroporto dal governatore della Baviera, Markus Soeder. Il volo dell’Aeronautica militare che ha riportato a Roma Benedetto XVI, decollato alle 11.42, è atterrato all’aeroporto di Ciampino alle 12.53. Da lì il Pontefice emerito è ripartito in macchina per il Vaticano.

Joseph Ratzinger era volato in Germania giovedì scorso per andare in visita al fratello malato Georg (leggi qui), nella città di Ratisbona, ed era accompagnato dal segretario, mons. Georg Gaenswein, dal medico, un infermiere, una delle ‘memores dominì che se ne prendono cura e dal vice comandante del Corpo della Gendarmeria.

Stamattina ad accompagnare Benedetto XVI all’aeroporto di Monaco di Baviera per il rientro a Roma è stato il vescovo di Ratisbona mons. Rudolf Voderholzer.

“Il viaggio dell’anziano Pontefice emerito Benedetto XVI per stare accanto al fratello malato don Georg dice tanto del “coraggio di un uomo che non ha mai avuto paura di fare scelte forti“. A sottolinearlo è Patrizio Righero sull’Osservatore Romano.

“Dopo tanti viaggi apostolici in veste ufficiale, questo per lui è un viaggio privato che dice moltissimo, – scrive il quotidiano d’Oltretevere parlando del breve viaggio di Ratzinger terminato oggi – anche se non ci saranno discorsi. È un viaggio che dice una vita intera. Dice una grande fatica mossa da un grande amore. Dice l’umanità fragile e la forza di un Papa il cui pontificato è stato ininterrottamente sotto attacco. Dice il coraggio di un uomo che non ha mai avuto paura di fare scelte forti”.

(Il Faro online) Foto AP/LaPresse