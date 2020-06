Civitavecchia, la raccolta differenziata arriva anche nei cimiteri comunali

Civitavecchia – Nel cimitero di via Aurelia Nord 2 (cimitero Vecchio o di San Lorenzo) i contenitori, i cestini e i cassonetti dell’indifferenziato non sono più presenti, sostituiti dagli usuali contenitori della raccolta differenziata porta a porta posizionati presso l’unico ingresso pedonale del cimitero.

I visitatori sono pertanto invitati a differenziare i propri rifiuti nel seguente modo:

fiori secchi nel contenitore marrone dell’umido;

incarto dei fiori, se in carta, nel contenitore marrone dell’umido oppure, se separato dai fiori, in quello bianco della carta;

incarto dei fiori, se in plastica, nel contenitore giallo della plastica;

sottovasi, vasi in plastica, nel contenitore giallo della plastica;

spugne umidificanti e sostegni per fiori recisi, fiori finti, ed altri oggetti in plastica non rientranti nella categoria imballaggi, nel contenitore grigio dell’indifferenziato;

vasi in coccio rotti o integri – da consegnare ai custodi all’ingresso – i vasi integri saranno a disposizione di chi li richiede per eventuale riutilizzo;

terra e terriccio da vasi di piantine possono essere direttamente sparsi nelle aree a verde del cimitero.

In caso di dubbio, o di rifiuti non elencati sopra, è possibile chiedere ai custodi o al personale presente all’ingresso del cimitero. La raccolta differenziata presso il cimitero di via Braccianese Claudia è prevista a partire da lunedì prossimo (22 giugno). Siamo certi della collaborativa adesione alla raccolta porta a porta nei cimiteri di Civitavecchia da parte dei cittadini e degli operatori economici coinvolti, quali fiorai e imprese di onoranze funebri.

