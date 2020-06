Da parrucchiere a cantante: ecco “Troppo Top”, il singolo di Federico Fashion Style

Anzio – Tra gli Hair Stylist più famosi in Italia, Federico Lauri, in arte Federico Fashion Style, diventa anche cantante. Il parrucchiere dei Vip, originario di Anzio, in pochi anni ha costruito un vero e proprio “impero” nel settore, arrivando ad essere protagonista con il suo salone del programma di Real Time “Il Salone Delle Meraviglie”.

Parrucchiere e personaggio televisivo, dopo i vari successi collezionati negli anni, Federico ha fatto il suo esordio nel mondo della musica pochi giorni fa: “Troppo Top” è il nome del suo singolo di debutto, un duetto con Roberta Serafini.

L’annuncio è arrivato attraverso le Instagram stories dell’Hair Stylist: “Sta per uscire, su tutte le migliori piattaforme musicali, il mio singolo ‘Troppo Top’. Guardatelo perché fa troppo ridere!” ha detto ai suoi 900mila followers il parrucchiere di Anzio.

Le protagoniste nel videoclip insieme a Federico Lauri sono Miriam Bucca, Patrizia Paccarié, Alessia Manfrin, Stefania Grizzi, Tatiana Sotnikova. Il testo della canzone riprende le celebri frasi che il parrucchiere pronuncia durante le sue creazioni in salone e il sound latino potrebbe portare la canzone in cima alle classifiche musicali per farla diventare la nuova hit dell’estate 2020.

