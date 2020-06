Estate 2020, in arrivo all’aeroporto di Fiumicino molti turisti tedeschi

Fiumicino – Con l’inizio dell’estate, i segnali di graduale ripresa del traffico aereo e dell’aumento dei passeggeri, all’aeroporto di Fiumicino, sono testimoniati questa mattina dall’arrivo di diverse decine di turisti tedeschi che hanno deciso di trascorrere le vacanze nel “Bel Paese”.

Con i primi due voli arrivati dalla Germania, Francoforte e Monaco, allo scalo romano, caratterizzato oggi da circa 130 voli complessivi tra arrivi e partenze (tra cui un volo per Ibiza) e dove, tra l’altro, ieri sono ripresi i collegamenti diretti di Aeroflot per Mosca, sono sbarcati turisti diretti – hanno raccontato – in particolare a Roma, e sulla costiera Amalfitana, con Positano ed Amalfi in testa.

Ma c’è anche chi fatto una scelta turistica diversa: “Abbiamo deciso di visitare l’Abruzzo – spiegano due coppie provenienti da Francoforte – ed in particolare, dopo aver visto dei video, il Parco Nazionale e località come Scanno ed il suo lago”.

“Roma è la città più bella del mondo – raccontano invece una mamma con sua figlia – dopo il lungo periodo segnato dal Covid e dal lockdown, non vedevamo l’ora di vacanza e di farla nella ‘Città Eterna’, con tutte le sue bellezze, come Fontana di Trevi, il Colosseo ed il Vaticano. E confidiamo nel bel tempo”. (fonte Ansa)